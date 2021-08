Jede einzelne Stimme zählt bei der Ehrenamtswahl

"Im Trainingslager übernehme ich oft die Rolle als Ersatzmama – besonders, wenn ich mit meinen jüngsten Schützlingen unterwegs bin", sagt Julia Lackinger, Trainerin und Turnwart-Stellvertreterin beim ÖTB Turnverein Bad Hall. Die 32-Jährige aus dem Bezirk Steyr führt derzeit die Rangliste bei der Wahl der Ehrenamtlichen des Jahres 2021 an.

Mit nur geringem Unterschied in der Stimmenanzahl reiht sich Anna Loderbauer-Nwosu auf Rang zwei ein. Als Obfrau des Vereins InCluenz möchte sie mehr Aktivitäten für Beeinträchtigte anbieten: "Besonders durch das Tanzen wird das Selbstbewusstsein der Menschen mit Beeinträchtigung gestärkt, außerdem sind besonders jene mit Down-Syndrom sehr musikalisch", sagt die 31-jährige Mutter einer Tochter.

Mit Ehrgeiz, Leidenschaft und Engagement halten sie die Sportvereine am Laufen – die mehr als 200.000 Ehrenamtlichen in Oberösterreich. Bei der diesjährigen Ehrenamtswahl des Sportlandes Oberösterreich gehört ihnen die Bühne. Am 7. August wurden die letzten Nominierungen ins Online-Voting aufgenommen, nach rund einer Woche wurden bereits Tausende Stimmen abgegeben. Das Rennen um die Topplatzierungen hat begonnen.

Besonders umkämpft ist derzeit Platz drei, denn hier findet ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Helmut Mair, Hallenwart und Kassier vom Turnverein Haag am Hausruck 1908, und Andreas Reitmeier, Sektionsleiter Fußball beim Sportverein Hellmonsödt, statt. Für beide ist die Gemeinschaft in einem Verein das Entscheidende: "Unser Verein ist sehr familiär und wir haben schon viele schöne Erlebnisse gemeinsam geteilt", sagt Reitmeier, der Ende Oktober sein Amt abgeben wird. "Es wird Zeit, den Jungen den Vortritt zu lassen. Dem Verein bleibe ich aber als helfende Hand erhalten."

Helmut Mair hingegen will weiterhin der "Mann für alles" bleiben: "Mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit möchte ich meinen Mitmenschen etwas zurückgeben."

Mehr auf nachrichten.at/ehrenamt