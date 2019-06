Zehnjähriger Radfahrer von Pkw erfasst

Der 43-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Eberschwang auf der Breitsacher Gemeindestraße in Richtung Anetsham. Kurz nachdem er das Zeughaus der Feuerwehr Eberschwang passiert hatte, wollte er einen Zehnjährigen aus dem Bezirk Ried überholen, der mit seinem Kinderfahrrad in die gleiche Richtung fuhr. In diesem Moment lenkte das Kind plötzlich sein Fahrrad nach links und wurde vom Pkw seitlich mit dem vorderen rechten Kotflügel erfasst.

Der Bub stürzte mit dem Rad und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er von der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.