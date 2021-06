Vorrang missachtet - Schüler stieß mit Fahrrad gegen Auto

Der 13-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Dorfgasse im Ortsgebiet von Taufkirchen an der Pram in Richtung Schwendterstraße. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 49-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, mit ihrem Pkw auf der Schwendterstraße in Richtung Taufkirchen. An der dortigen Kreuzung wollte der Bub ohne auf den Vorrang zu achten mit seinem Fahrrad in die Schwendterstraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schüler, der keinen Fahrradhelm trug, kam durch zu Sturz und wurde nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Schärding eingeliefert. Die 49-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Totalschaden, am Pkw leichter Sachschaden.