Versuchter Mord? An Tag drei wurde gestern sogar Gulasch aufgetischt

Wollte eine 32-jährige Frau ihren Ehemann am 22. August 2022 in einem Haus in St. Florian am Inn mit einem Messer töten? Gestern fand im Landesgericht Ried der dritte Prozesstag statt, angeklagt ist die Frau wegen versuchten Mordes – die OÖN haben ausführlich berichtet. Laut Staatsanwältin Petra Stranzinger soll die Angeklagte ihrem schlafenden Mann eine 18 Zentimeter lange Schnittverletzung am Hals zugefügt haben.