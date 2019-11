UVC Ried zieht in in die Runde der letzten vier ein

Gegen die Niederösterreicher gingen die Innviertler als klarer Favorit in die Partie. Dieser Rolle wurde die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer gerecht. Lediglich im ersten Satz konnte St. Pölten mithalten, die Durchgänge zwei und drei waren dann eine relativ klare Angelegenheit für Ried. "Wir wussten, dass vor allem die Anfangsphase entscheidend werden wird. Die Freude über den Einzug in das Cup-Halbfinale ist groß, weil es für die meisten Spieler eine Premiere ist", sagt UVC-Ried-Spieler Peter Holzner. Das Final-Four-Turnier geht am 29. Februar und 1. März in Graz über die Bühne.

Am Samstag, 23. November, absolvieren die Rieder das erste Heimspiel der Saison in der Messehalle 18. Beginn ist bei freiem Eintritt um 18 Uhr.