Unternehmen mit wechselseitigem Zugriff auf Personal und Maschinen

Der Engineering- und Kunststoffspezialist rt-cad Tiefenböck GmbH in Uttendorf, der erfolgreich hochwertige Kunststoffteile unter anderem für Motorräder, Flugzeuge und die Elektroindustrie fertigt, hat nun mit der Mattighofner Firma Robust Plastics eine Kooperation im Werkzeugbau gestartet. Robust erzeugt mit rund 80 Mitarbeitern im Spritzguss- und Hohlkörperextrusionsverfahren Kunststoff-Qualitätsteile.

Zu den Abnehmern zählen Automobilhersteller ebenso wie die öffentliche Hand, private Entsorger sowie Unternehmen aus der Mineralölindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Getränkeindustrie und der Chemie. Roland Tiefenböck, Geschäftsführer von rt-cad, und Thomas Höhrhan, seit September 2020 Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Robust Plastics GmbH mit den Tochtergesellschaften Robust Tooling und AKG Plastics, haben jetzt einen Vertrag abgeschlossen, der die Ressourcen im Werkzeugbau bündeln und für beide Unternehmen Flexibilität und Ergänzung zu den jeweiligen eigenen Maschinenparks bedeuten soll.

"Der Markt verlangt, dass wir sehr rasch auf Anfragen reagieren. Mit einem schnellen Zugriff auf die gemeinsam vorhandenen Personal- und Maschinenressourcen können wir Aufträge viel besser und schneller abarbeiten", so Tiefenböck. "In unseren Maschinenkapazitäten steckt viel Kapital und die Mitarbeiter sind auf den Anlagen gut ausgebildet. Oftmals fehlt aber gerade die optimale Anlagengröße, um einen Werkzeugauftrag effizient zu bedienen. Hier ergänzen wir uns sehr gut", so Höhrhan.

Die Kooperation sei intensiv geplant worden. Man zeige, dass Mitbewerber nicht immer gegeneinander kämpfen müssen, sondern auch miteinander agieren und ihre Stärken bündeln können, ohne gleich ein gemeinsames Unternehmen zu gründen. Da die Kerngeschäfte beider Unternehmen völlig unterschiedlich seien, komme man sich hierbei nicht in die Quere.