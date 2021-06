Unfall mit 1,7 Promille: 27-Jährige verletzt

Mit 1,68 Promille Alkohol im Blut hat sich ein 61-jährigen Innviertler am späten Donnerstagabend hinter das Steuer seinen Wagens gesetzt. Sein Alkoholisierungsgrad hatte für eine 27-jährige Autofahrerin, die gegen 22:35 Uhr auf der Unterinnviertler Landesstraße in Richtung Ried unterwegs war, schwere Folgen: Der Betrunkene dürfte den Wagen der jungen Frau übersehen haben, als er aus einer Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Furt ausfahren wollte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 27-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Die Rettung brachte sie in das Krankenhaus Ried. Der 61-Jährige überstand den Unfall unversehrt. Ein Alkotest ergab 1,68 Promille, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Seinen Führerschein in der Innviertler vorerst los.

Durch die Wucht des Aufpralles kam ein Wagen von der Straße ab. Bild: ff-andrichsfurt.at

Für die Aufräumarbeiten rückten 16 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Andrichsfurt an. Sie sicherten die schwer beschädigten Fahrzeuge und banden ausgelaufene Betriebsmittel. Ein Abschleppdienst entfernte die Wracks von der Straße. Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es an der Kreuzung der L513 mit einer Betriebsausfahrt aus dem Gewerbegebiet Furt