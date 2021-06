Tödlicher Verkehrsunfall in Burgkirchen

Der 23-Jährige fuhr gegen 13 Uhr auf der B147, der Braunauer Straße. Laut Augenzeugen soll er riskant überholt haben und zu schnell unterwegs gewesen sein. In einer leichten Linkskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über den Wagen und kam ins Schleudern. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 27-Jährigen, zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto über den rechten Fahrbahnrand in eine angrenzende Wiese geschleudert, wo er sich mehrmals überschlug bei einer Hauseinfahrt auf der Beifahrerseite zum Liegen kam, berichtete die Polizei am Freitagabend. Reanimationsversuche waren erfolglos, der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.