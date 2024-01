Strafe gegen "Bandido" auf zwei Jahre erhöht

Das Gericht ging davon aus, dass der Beschuldigte rund 420 Gramm Amphetamin, auch "Speed" genannt, an mehrere Abnehmer verkauft hatte. Passend dazu auch der Spitzname des Beschuldigten: "Speedy".

Der Mann soll ein Mitglied des Motorrad- und Rockerclubs Bandidos sein, gegen ihn laufen unter anderem noch Ermittlungen wegen des Verdachts der Wiederbetätigung. Der Angeklagte mit Verteidiger Harald Korp nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Am Dienstag fand beim Oberlandesgericht (OLG) die Berufungsverhandlung wegen der Drogenverurteilung statt. Das OLG erhöhte die Strafe von 18 Monaten auf zwei Jahre unbedingt. Einen von der Staatsanwaltschaft geforderten Widerruf einer 2021 bedingt ausgesprochenen Strafe in der Höhe von zwei Jahren wies das OLG jedoch zurück.

