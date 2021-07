Sensenmäher im Spitzenfeld

Beim Bewerb in Kärnten siegte Stefan Zweimüller von der Landjugend St. Marienkirchen bei Schärding in der Kategorie Burschen Standard. In der Klasse Damen 2 schaffte Margit Steinmann aus Diersbach den Sieg, in der Klasse Damen Standard holte Lisa Schoibl von der Landjugend Schildorn den zweiten Platz.

Weitere Innviertler Topplatzierungen beim Bundesentscheid: Ein elfter Platz geht an Stefan Weberschläger von der Landjugend Hohenzell, ein 18. Platz an Oliver Petershofer (Lambrechten), ein 19. Platz an Andreas Leimhofer (Handenberg) und ein 20. Platz an Verena Eichberger (Handenberg).