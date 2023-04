Reitturnier in Ranshofen mit 5724 Starts trotzte Dauerregen

An der dreiwöchigen Frühjahrsserie beim RC Hofinger in Braunau-Ranshofen nahmen Pferdesportler aus 13 Nationen teil: 182 Bewerbe wurden jeweils parallel auf vier Reitplätzen ausgetragen, 5724 Mal ertönte die Startglocke. Die Turniere in Ranshofen haben sich international einen guten Ruf erarbeitet. Veranstalter ist Josef Hofinger, er stellt mit seinem Team den reibungslosen Ablauf sicher.

Der Aufwand ist groß: Zuletzt galt es, 450 Gastboxen für die Turnierpferde zur Verfügung zu stellen und die vier Austragungsplätze in optimalem Zustand zu halten. Letzteres war zum Finale am Wochenende bei anhaltendem Regen eine besondere Herausforderung. Während andernorts in solchen Fällen in eine Halle ausgewichen oder im Hinblick auf die Reitböden überhaupt abgesagt werden muss, konnte das Turnier wie geplant durchgezogen werden.

"Leider hat es von Donnerstag bis Samstag dauerhaft geregnet. Dennoch konnten wir den Reitern sehr gute Bedingungen bieten. Alle Bewerbe konnten problemlos ausgetragen werden", sagt Veranstalter Josef Hofinger. Die Pferdesportler des RC Ranshofen mischten beim international besetzten Turnier kräftig mit. "Hausherrin" Lisa Hofinger, die bereits an Wochenenden zuvor einige fehlerfreie Runden hingelegt hatte, durfte sich mit CC Coralie in der Standardspringprüfung über 125 cm über eine Platzierung am 17. Rang freuen.

Eine weitere Topplatzierung für den RC Hofinger schaffte Tobias Skiba-Hofinger, er blieb mit Corny de Luxe in der Jungpferdespringprüfung über 105 cm fehlerfrei und erritt einen ersten Platz. Anika Hammerer tat es ihm mit Cattoo’s Blitz HS in der Einlaufspringprüfung über 80 cm gleich. Ellen Hayd ritt mit Elton in der Standardspringprüfung über 115 cm fehlerfrei auf Platz sechs, Nora Punz platzierte sich mit Rositten in der Standardspringprüfung über 105 cm auf dem zehnten Endrang.

Auch im Dressurviereck hatte das Team des RC Hofinger Grund zur Freude. Katharina Floth schaffte mit ihrer Liza Minelli im Prix St. Georges Platz sieben. Die nächsten Turniere in Ranshofen sind für den Frühsommer angesetzt.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl