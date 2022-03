Raumordnungsbehörde bremst Pläne für Skilift

Ein privater Betreiber will auf etwa drei Hektar Wald und Grünland eine Skipiste mit Flutlichtanlage, einen Skilift, eine Beschneiungsanlage samt nötiger Infrastruktur sowie Gebäude für touristische Nutzung und Parkplätze errichten.

Während die vielen Skifahrer der Region auf ein Angebot in ihrer Nähe hoffen, spricht sich die Raumordnung des Landes gegen das Projekt in der vorliegenden Form aus. "In Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten fachlichen Stellungnahmen wird mitgeteilt, dass die vorliegende Planung gesamtfachlich klar abzulehnen ist", heißt es in einem Schreiben der Landes-Raumordnung. Angeführt wird unter anderem die Bedeutung des Areals als Wasser-Schongebiet, zudem sei mit einem negativen Gutachten im Rodungsverfahren zu rechnen. Auch aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes gebe es eine negative Bewertung.