Radarauto: Video soll Saboteure überführen

Diesmal hoben mehrere Personen die in der Nähe platzierten Zierstauden auch auf das Autodach und die Motorhaube.

Überwachungskamera

Die Sträucher sind mittlerweile wieder vom Auto entfernt. Dass sich die Freude mit einem Radarauto vielfach in Grenzen hält, sei verständlich, so die städtische Sicherheitswache. Beim jüngsten Akt handle es sich aber um Sachbeschädigung. "Wir werten gerade Aufnahmen einer Überwachungskamera aus, auf denen die handelnden Personen zum Teil recht gut erkennbar sind." Größere Anschläge wie in Braunau, wo das dortige Radarauto in der Vergangenheit sogar einem Brand zum Opfer fiel, blieben in Ried bisher aus. Per Monatswechsel "übersiedelt" das mobile Rieder Radar in die Bahnhofstraße. (sedi)