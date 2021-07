Natur und Kultur per Radtouren

INNVIERTEL/BAYERN. Eine neuartige Kombination aus Natur- und Kulturgenuss wird im Grenzgebiet ermöglicht, Alois Dicklberger vom Alpenverein Pfarrkirchen hat zwei Radtouren zusammengestellt, die auf ideale Weise drei bis vier Ausstellungsorte eines Leader-Projekts verbinden. Eine Rundfahrt hat ihren Schwerpunkt in den Orten Ering und Simbach sowie dem kleinen Weiler Kottigstelzham. Im Rathaus Ering kann man Bilder von Benedikt entdecken, einem ehemaligen Manager, der sich in Ering als Maler niedergelassen hatte. Das Museum Zollhaus in Simbach zeigt Karikaturen über das Rott- und Inntal von Karl-Heinz Brecheis. Im Heimatmuseum der Stadt lässt sich die Landschaftsmalerei des Malers Josef Karl Nerud bestaunen.

Eine weitere Route verbindet Pfarrkirchen, Triftern und Kößlarn auf ausgesuchten Routen durch das Hügelland. Details zu den Touren des Projekts "Landschaftsmalerei zwischen Rott und Inn" unter landschaftsmalerei.rottal-inn.de.