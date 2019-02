Mit "Alexa" neues Kino-Service von Star Movie

TUMELTSHAM / RIED. Sprachgesteuerte Funktion: Star-Movie-Kinokette mit neuem Angebot für digitale Nutzer

Mit "Alexa" von Amazon gibt es noch mehr Komfort im Kino, so die Betreiber des Star-Movie-Kinos Tumeltsham-Ried: Die Star-Movie-Kinogruppe habe gemeinsam mit den Digitalprofis von Pixelart den ersten "Alexa-Kinoskill" in Österreich entwickelt.

Die Übersetzung der digitalen Welt in reale Kinoerlebnisse sei für die oberösterreichische Star-Movie-Kinogruppe der Familie Obermayr bereits seit Jahren ein spannendes Thema. Partner bei der professionellen Umsetzung in diesem Bereich ist die Salzburger Digitalagentur Pixelart. Bereits mehr als 50 Prozent der rund eine Million jährlichen Star-Movie-Kinobesucher nutzen den Weg zum digitalen Kinoticket über die Website starmovie.at oder die kostenlose Star-Movie-Smartphone-App, so die Betreiber. Dies sei ein Spitzenwert in der heimischen Kinobranche. Die neue, sprachgesteuerte Alexa-Kinofunktion mit Amazon Echo hebe Star Movie auf ein völlig neues und digitales Servicelevel. Star-Movie-Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: "Alle Kinofans, die über ein Amazon Echo verfügen, können mit einfachen Sprachbefehlen detaillierte Infos zu den aktuellen Kinohits erfragen und die genauen Spielzeiten in ihrem Lieblingskino abfragen." Einfach Alexa Skill aktivieren und ausprobieren, so Obermayr: "Alexa, öffne Star Movie."

Die sprachgesteuerte Star-Movie-Informationsfunktion werde künftig stetig weiterentwickelt. Infos www.starmovie.at

