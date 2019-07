"Lücken konnten immer wieder geschlossen werden"

Den ersten Preis im Rahmen der Kategorie Ortskernbelebung hat St. Georgen bei Obernberg im Rahmen eines Wettbewerbs der Gemeindefachzeitschrift "Kommunal" geschafft. Durch vielschichtige Bemühungen sind in der Gemeinde mit ihren rund 570 Einwohnern schon mehrere Jobs entstanden, so Bürgermeister Gerhard Wipplinger.

Im Zuge eines Dorferneuerungsprojekts hatten sich Engagierte im Jahr 1992 eine Nachnutzung für das ehemalige Volksschulgebäude überlegt – zur Zeit, als die ersten Computer in Büros Einzug hielten, wurde der Grundstein zum damaligen "Telehaus" gelegt – ein eigens gegründeter Verein mietet Räumlichkeiten für Firmen an. Mit dem breiten Einzug der EDV wurde es schrittweise zu einem Dienstleistungszentrum umgestaltet.

2002 zog eine Milchliefergemeinschaft ein, um gemeinsam zu vermarkten und Betriebsmittel kostengünstiger einzukaufen.

Mehrere Unternehmen vertreten

Später übernahm die Gemeinde die Räumlichkeiten, um sie jungen Betrieben zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sind mehrere Unternehmen im Ortszentrum vertreten. Im Erdgeschoß des "Telehauses" befindet sich einer kleiner Dorfladen, der von den Betreibern eines Spar-Marktes und der Bäckerei Zimmerer aus Kirchdorf am Inn geführt wird. "Montags bis freitags geöffnet. Es ist erstaunlich, welch breites Warenangebot sich auf 40 Quadratmetern unterbringen lässt: Und täglich sind Frühstücksrunden vor Ort", sagt Bürgermeister Gerhard Wipplinger.

Mittlerweile ist im Obergeschoß des St. Georgener Gemeindeamts die Firma Platon IT untergebracht – in der Gemeinde auch die Firma Stahlprofi Hallenbau, das kreative Fotostudio "Blende8", der Verein der Milchproduzenten, Baumann Erdbewegungen und "Prenninger Eis". "Bei uns in der Gemeinde konnten Lücken immer wieder geschlossen werden", sagt der Bürgermeister.