Eurovision Song Contest 2024: Das 1. Halbfinale im Liveblog

Für Österreich geht Sängerin Kaleen alias Marie-Sophie Kreissl mit ihrer Dance-Nummer "We Will Rave" an den Start. Die 29-jährige Oberösterreicherin aus Ried im Traunkreis muss auf ihren Auftritt aber noch bis Donnerstag und damit auf die 2. Halbfinalshow warten.

Jene, die sich in den Shows am Dienstag und Donnerstag qualifizieren, stehen dann beim großen Finale am kommenden Samstag, 11. Mai, auf der Bühne. Gute Chancen auf den Sieg sollen heuer Kroatien und die Schweiz haben: Laut den Buchmachern gehen der Kroate Marko Purisic alias "Baby Lasagna" mit dem aus gefühlt drei Tönen bestehenden Grotesksong "Rim Tim Tagi Dim" und Nemo aus der Schweiz mit "The Code" als Favoriten an den Start.

