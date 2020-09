Lebensretterin legt den Besuch von Kursen nahe

Die Standesbeamtin, die mittlerweile selbst einen Kindernotfallkurs des Roten Kreuzes absolviert hat, legt den Besuch von Notfallkursen nahe.

"Es kann immer was passieren. Da ist es gut zu wissen, was im Notfall zu tun ist." Am 8. Dezember sah Heidi Ornetsmüller ein Mädchen unter Wasser treiben. Die zweifache Mutter reagierte beherzt, zog die sechsjährige Azal aus dem Wasser und leistete Erste Hilfe. Bange Momente, die sie nie mehr vergessen werde, so Ornetsmüller: Herzmassage, Beatmung – das volle Programm. "Bitte komm zurück! Als Azal Wasser ausspuckte und wieder zu atmen begann, fiel mir ein Stein vom Herzen", sagt die zweifache Mutter. Die gerettete Azal konnte das Krankenhaus nach wenigen Tagen verlassen und blieb am Ende unbeschadet. "Wir halten nach wie vor Kontakt", sagt Heidi Ornetsmüller.

Das Rote Kreuz bietet ab 28. September wieder flächendeckende Erste-Hilfe-Kurse in den Dienststellen an, Informationen finden sich auf www.erstehilfe.at