Kollision mit fünf Fahrzeugen: 80-Jähriger unbestimmten Grades verletzt

Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Ried fuhr am Mittwoch gegen 9:15 Uhr mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Reichersberg auf der B148, Altheimer Straße aus Ort im Innkreis kommend Richtung Altheim. Beim Güterweg Linn hielt er sein Fahrzeug an und blinkte links, um abzubiegen. Ein 47-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger aus Deutschland war mit einem Transporter in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Als er den Pkw sah, verringerte er seine Geschwindigkeit und gab dem Pensionisten mit der Lichthupe ein Zeichen, dass er in die Kreuzung einbiegen könne.

Ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger fuhr mit einem Klein-Lkw ebenfalls Richtung Altheim. Er übersah nach eigenen Angaben den stehenden Pkw und prallte nahezu ungebremst gegen dessen Heck. Durch die Kollision wurde der Pkw um 180 Grad gedreht und rechts auf das Bankett geschleudert.

Ein 62-Jähriger aus dem Bezirk Ried lenkte seinen Pickup hinter dem Rumänen Richtung Altheim. Er konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig hinter dem Klein-Lkw anhalten. Unmittelbar hinter dem Pickup fuhr ein 24-jähriger Rumäne mit seinem Klein-Lkw. Er übersah nach eigenen Angaben den stehenden Pickup und fuhr ebenfalls nahezu ungebremst gegen dessen Heck. Durch den Anprall wurde der Pickup auf den Klein-Lkw des 23-Jährigen und anschließend auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo dieser noch mit dem Transporter des 47-Jährigen kollidierte. Der 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Alle anderen beteiligten Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die B148, Altheimer Straße wurde im Bereich der Unfallstelle für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt.