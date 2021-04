Josko bleibt weiter Hauptsponsor

Heuer ist das Meeting am 14. August geplant. Die Firma Josko bleibt der Veranstaltung als Hauptsponsor treu. "Das Laufmeeting hat sich in den vergangenen Jahren zu einer internationalen Veranstaltung entwickelt", sagt Josko-Geschäftsführer Johann Scheuringer. "Wir sind froh, eine erfolgreiche Firma wie Josko an unserer Seite zu haben", sagt Klaus Angerer, Organisator der Veranstaltung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Andorf Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.