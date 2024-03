Innviertler Cup: Teilnehmerfeld ist komplett

Zum 33. Mal wird im Sommer der traditionelle Innviertler Fußballcup angekickt. 32 Unterhausteams aus der Region spielen von 4. bis 27. Juli um die begehrte Trophäe. Nur sechs Tage, nachdem das Anmeldeportal geöffnet wurde, ist das Starterfeld auch schon komplett, wie das Cupkomitee am Dienstag bekanntgab. "Dass es wieder so schnell ging, freut uns natürlich sehr", sagt Reinhold Klika, Vorsitzender des Cupkomitees. Alle teilnehmenden Vereine sind nun herzlich zur öffentlichen Auslosung am Mittwoch, 29. Mai, in die Therme Geinberg eingeladen. Auf jeden Verein, der bei der Auslosung zu Gast sein wird, warten erste Preise, so Klika. Zudem wird auch der Bundesliga-Schiedsrichter Stefan Ebner aus St. Peter am Hart an der Auftaktveranstaltung teilnehmen. Als langjähriger Medienpartner werden auch die OÖN wieder am Ball sein und laufend vom Cup berichten.

In der ersten Hauptrunde, die von Donnerstag, 4. Juli bis Sonntag, 7. Juli ausgetragen wird, werden die 32 Vereine noch in zwei regionale Töpfe (Nord und Süd) aufgeteilt. Anschließend folgt die zweite Hauptrunde, bei der die Regionen nicht mehr berücksichtigt werden.

Die teilnehmenden Vereine:

UFC Neukirchen an der Enknach (1. Klasse Südwest)

UFC Mettmach (2. Klasse West)

Union Schardenberg (1. Klasse Nordwest)

UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt (Titelverteidiger, 1. Klasse Mittewest)

FC Pischelsdorf (1. Klasse Südwest)

SV Riedau (Bezirksliga West)

Union Treubach Roßbach (2. Klasse Südwest)

SV Freinberg (2. Klasse Westnord)

SV Lambrechten (Bezirksliga West)

Union Dorf an der Pram (Bezirksliga West)

Union Gurten 1b (Bezirksliga West)

SK Altheim (Bezirksliga West)

Union Wesenufer (2. Klasse Westnord)

SV Mining-Mühlheim (2. Klasse Südwest)

Union Enzenkirchen (2. Klasse Westnord)

Union Eggerding (2. Klasse Westnord)

Union St. Peter am Hart (2. Klasse Südwest)

SV Taufkirchen an der Pram (Bezirksliga West)

Union Suben (2. Klasse Westnord)

Union Diersbach (1. Klasse Nordwest)

Union St. Roman (1. Klasse Nordwest)

Union Aspach/Wildenau (2. Klasse West)

USV Neuhofen (Bezirksliga Süd)

SK Schärding (Landesliga West)

SPG Sigharting/Andorf 1b (1. Klasse Nordwest)

SPG Utzenaich/Antiesenhofen (Bezirksliga West)

USV Pattigham/Pramet (1. Klasse Südwest)

Union Feldkirchen bei Mattighofen (2. Klasse Südwest)

USV Eggelsberg/Moosdorf (Bezirksliga West)

ATSV Laab (2. Klasse Südwest)

Union Esternberg (Landesliga West)

Union St. Martin i. I. (Bezirksliga West)

