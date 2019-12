IGLA long life profitiert von Leichtathletik-Offensive

Verena Preiner, Lukas Weißhaidinger, Ivona Dadic und viele weitere nationale und internationale Leichtathletik-Stars kamen in den vergangenen Jahren zum großen Josko-Laufmeeting nach Andorf.

2018 war sogar der damalige 200-Meter-Weltmeister Ramil Guliyev einige Tage im Pramtal zu Gast. Von den Trainingsbedingungen schwärmte der Sprintstar. Veranstalter IGLA long life hat sich aber nicht nur durch das Meeting einen Namen gemacht. Auch die Vereinsarbeit mit den Athleten, darunter viele Kinder und Jugendliche, kann sich sehen lassen.

Jetzt freut man sich, dass diese Bemühungen vom Land Oberösterreich belohnt werden. Eine umfassende Renovierung der Anlagen in Andorf ist Teil des großen Leichtathletik-Infrastrukturpaketes von VP-Sportlandesrat Markus Achleitner, die Schärdinger Volkszeitung hat gestern darüber berichtet.

300.000 Euro werden vom Land und der Gemeinde Andorf in die Erneuerung der Sportstätten investiert. Darunter unter anderem die Laufbahn, die Stabhoch-, Weit- und Hochsprunganlage.

Außerdem wird die Diskusanlage renoviert, sicher ganz zur Freude von Lokalmatador und Olympia-Teilnehmer Lukas Weißhaidinger. Zudem bekommen die Leichtathleten ein kleines Vereinsgebäude mit Kraftkammer und einem Aufenthaltsraum.

"Für die IGLA long life sind diese Investitionen ein Glücksfall. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung", sagt Vereinsobmann Richard Gierlinger im OÖN-Gespräch. Von den Investitionen würde sowohl der Leistungs- als auch der Breitensport profitieren, ist Gierlinger überzeugt.

Die Erneuerungen werden parallel mit der völligen Erneuerung der Rasenfläche des Fußballplatzes Hand in Hand gehen.

IGLA-Trainer und Josko-Laufmeeting-Organisator Klaus Angerer geht davon aus, dass die Renovierungsarbeiten bis zum Josko-Laufmeeting am 16. August 2020 abgeschlossen sein werden. "Bis dorthin wird auch der Rasen, zumindest für die Leichtathletik, benutzbar sein", sagt Angerer.

"Turbo für Weiterentwicklung"

Sportlandesrat Markus Achleitner spricht von einem "Turbo für die professionelle Weiterentwicklung der Leichtathletik in Oberösterreich."

Man investiere bewusst nicht nur in Linz, sondern auch an weiteren Standorten, um die Vereine zu unterstützen. "Das soll die Basis für weitere künftige Weltklasseleistungen unserer Athleten sein", so Achleitner auf OÖN-Anfrage.

