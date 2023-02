Halsbrecherische Flucht eines amtsbekannten Alkolenkers

Der amtsbekannte Mann aus Raab fuhr am Samstag gegen 15.15 Uhr mit seinen Auto im Gemeindegebiet von Enzenkirchen von Ungernberg kommend Richtung Enzenkirchen. Sein Pech: eine entgegenkommende Polizeistreife erkannt ihn, wendete und fuhr ihm nach. Der 58-Jährige ist nicht mehr im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung, wie es im Amtsdeutsch heißt.

Die Polizisten versuchten den Mann mittels Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten. Doch der Lenker gab Gas und versuchte den Polizisten mit halsbrecherischen Fahrmanövern zu entkommen. Die Verfolgung dauerte mehr als fünf Kilometer, bis der Autolenker schließlich an einer Kreuzung verkehrsbeding anhalten musste. Einer der Polizisten konnte dem Flüchtenden den Zündschlüssel abziehen und so an der Weiterfahrt hindern.

Bei der Kontrolle des Lenkers wurden eindeutige Alkoholisierungsmerkmale festgestellt, woraufhin er zum Alkomattest aufgefordert wurde; diesen verweigerte er. Im Fahrzeug fanden die Beamten außerdem die Kopie eines gefälschten polnischen Führerscheins. Der 58-Jährige wird angezeigt.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online