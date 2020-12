Frau wird nach Brand im Innviertel vermisst

Die Einsatzkräfte wurden am frühen Morgen des Stefanitags zu einem Brand in einem Reihenwohnhaus in Ried im Innkreis alarmiert. Die Frau des Hausbesitzers hat zuerst den Brand gemeldet und soll sich dann persönlich zur Feuerwehr begeben haben, um den Brand nochmals zu melden.

Der Brand, welcher sich in erster Linie auf ein Zimmer des Hauses beschränkte, konnte relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Einsatzkräfte mussten jedoch eine viel Brandgut aus dem betroffenen Zimmer ins Freie räumen um diese dort endgültig ablöschen zu können.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte der Brandeinsatz für die Feuerwehr abgeschlossen werden. Seit der Notrufmeldung bei der Feuerwehr fehlt von der Hausbesitzerin jedoch jede Spur. Da die ältere Frau nur leicht bekleidet sowie augenscheinlich verwirrt unterwegs ist, wurde im Auftrag der Polizei eine Suchaktion gestartet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.