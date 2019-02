Fehlstart in das Frühjahr: Die SV Ried muss sich mit 1:1 gegen Steyr begnügen

RIED. Innviertler drängten auf den Sieg, trafen in der Schlussphase aber nur zweimal den Pfosten.

Kapitän Thomas Reifeltshammer gelang nach einer Ecke der Ausgleich – für die SV Ried aber zu wenig. Bild: Scharinger

So viel hatte man sich bei der SV Guntamatic Ried vor dem Auftaktspiel der Frühjahrssaison gegen den 14. der Tabelle, Vorwärts Steyr, vorgenommen. Doch einmal mehr zeigte sich, dass sich die Innviertler gegen Aufsteiger sehr schwer tun.

Die Gäste standen tief, versuchten, die Räume zuzustellen und gingen mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe. Die SV Ried versuchte dagegen zu halten und hatte zwei gute Chancen durch Marco Grüll. Ein Tor von Darijo Pecirep wurde wegen Abseits aberkannt, eine knappe Entscheidung.

Das 0:1 für Steyr fiel aus heiterem Himmel – Ried-Torhüter Johannes Kreidl schoss nach einem Rückpass den Steyr-Spieler Jefte Betancor an, der Rest war für den Stürmer nur noch Formsache.

Nach der Pause waren die Rieder vor rund 3800 Besuchern klar feldüberlegen, bis zum Ausgleich von Kapitän Thomas Reifeltshammer nach einer Ecke dauerte es jedoch bis zur 71. Minute. Wenige Minuten später traf Julian Wießmeier nur die Stange, Mario Kröpfl setzte kurz vor Schluss einen Distanzschuss an die Querlatte. In dieser Phase hätten die Rieder einen Spielertyp wie Patrik Eler gut brauchen können. Der Stürmer und Neuzugang fehlte aber verletzungsbedingt, gegen Wattens wird er aber mit ziemlicher Sicherheit in die Mannschaft zurückkehren.

"Es ist enttäuschend"

Während der Aufsteiger aus Steyr über einen hart erkämpften und wichtigen Punkt im Abstiegskampf jubeln durfte, war bei der SV Ried eher Katerstimmung angesagt. "Es ist enttäuschend, dass wir nur einen Punkt geholt haben, leider haben wir Steyr ein Tor geschenkt. Wir haben uns nach der Pause zahlreiche Chancen erarbeitet, der Punkt ist leider zu wenig", sagte Kapitän Thomas Reifeltshammer nach dem Spiel. Grund zur Panik sei das magere Unentschieden aber noch nicht. "Die Meisterschaft ist ein Marathon und kein Sprint-Bewerb, es geht weiter", sagte Reifeltshammer.

Von "zwei verlorenen Punkten" sprach Trainer Gerald Baumgartner. "Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, jeder hat alles gegeben. Mit dem Ergebnis kann man aber natürlich überhaupt nicht zufrieden sein", sagte Baumgartner und fügte hinzu: "Jetzt werden wir versuchen, die Mannschaft aufzurichten, um mit voller Motivation am Freitag nach Wattens zu fahren."

Sieg in Wattens ist Pflicht

Falls die SV Ried im Kampf um den Meistertitel noch eine Chance haben möchte, muss in Tirol am Freitag ein Sieg her, alles andere wäre zu wenig. Wattens hat in der Tabelle fünf Punkte Vorsprung auf die Innviertler, allerdings haben die Tiroler ein Spiel weniger ausgetragen.

