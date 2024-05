Die SV Ried will sich morgen mit drei Punkten selbst beschenken

RIED. Am Sonntag, 5. Mai, feiert die SV Guntamatic Ried ihren 112. Geburtstag – und will sich mit einem Auswärtssieg in der 2. Fußball-Liga bei der Vienna (10.30 Uhr) im Idealfall selbst beschenken.

Das erste Saisonduell konnten die Innviertler klar 4:1 für sich entschieden – morgen werden die Blau-Gelben aber wohl ganz anders auftreten. "Die Vienna hat einen neuen Trainer und versucht, stärker über das Vorwärtsverteidigen zu agieren", erklärt Ried-Trainer Maximilian Senft. Mit Mehmet Sütcü und Ex-Profi Roman Kienast leitet seit fünf Spielen ein Duo interimistisch die Agenden beim ältesten Klub Österreichs. Senft: "Ich erwarte mir ein intensives Spiel mit hoher Schlagzahl an Gegenpressing-Momenten. Dagegen werden wir vor allem eine mutige Haltung mit dem Ball benötigen."

Qualitäten, die mit Philipp Pomer morgen auch ein gebürtiger Wiener in seiner Heimatstadt unter Beweis stellen will: Der 26-jährige Kapitän der Wikinger blühte in den vergangenen Wochen nach seiner überstandenen Kreuzbandverletzung wieder richtig auf, erzielte in den jüngsten vier Spielen ebenso viele Tore und steuerte zudem drei Assists bei.

Wawra verlässt St. Pölten

Ried unternimmt alles, um den Leistungsträger auch über die Saison hinaus an den Klub zu binden. Ein Vertragsangebot liegt vor – aber auch andere Klubs sollen sich nach den jüngsten Leistungen mit Pomer beschäftigen: wie Ex-Klub Blau-Weiß Linz.

Auch ein weiterer ehemaliger Linzer sucht ab Sommer eine neue Herausforderung: Tino Wawra und Rieds Liga-Rivale St. Pölten, haben sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt. Ursprünglich wäre der Vertrag des 44-Jährigen noch bis 2025 gelaufen.

Wawra wechselte nach dem Aufstieg mit Blau-Weiß Linz im vergangenen Sommer zum Zweitligisten SKN. Da war der deutsche Bundesligist Wolfsburg noch eine große Nummer in der niederösterreichischen Landeshauptstadt gewesen – mittlerweile wurde die Zusammenarbeit beendet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger