Fahrerflüchtiger Probeführerscheinbesitzer ausgeforscht

Der Unfalllenker hat am 29. Mai abends in Esternberg einen Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden verursacht. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Schärding fuhr mit seinem Pkw auf dem Güterweg Ringlholz von Kneiding kommend Richtung Ringlholz. Als er in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, touchierte er ein entgegenkommendes Fahrzeug, das mit fünf Personen besetzt war. Der Fahrerflüchtige konnte aufgrund der Autoteile am Unfallort ausgeforscht werden, gab die Polizei am Mittwoch bekannt..