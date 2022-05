Erster Saisonsieg für Gladiators Ried

Aufatmen bei Headcoach Raffael Gruber und dem Team der Monobunt Gladiators Ried. Am Samstag feierten die Footballer im vierten Spiel daheim gegen die Gmunden Rams endlich den ersten Sieg in der AFL Division 2. Die Rieder, die das Auswärtsspiel in Gmunden vor einem Monat mit 17:30 verloren, starteten furios in die Begegnung. Mit einer 21:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Die Rieder bauten den Vorsprung auf 28:0 aus, doch dann kämpften sich die Gäste aus Gmunden zurück ins Spiel und kamen bis auf 21:28 heran. Kurz vor Spielende machten die Gladiators mit dem Touchdown zum 35:21 alles klar. Am 11. Juni gastieren die Rieder bei den Upper Styrian Rhinos. Eine Auswärtsfahrt wird organisiert, Anmeldungen: office@gladiators.at