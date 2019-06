Ein Waizenkirchner schaffte das Double

Zwei Turniersiege hintereinander im Tarockieren galten bislang als so gut wie unmöglich. Oliver Mairinger hat diese Faustregel gebrochen. Er holte nach dem Sieg im Schloss Parz Anfang Mai nun auch den Tagessieg beim Baumgartner Bier-Tarockcup im Gasthaus Glas in Kaltenmarkt. Mit zwei Punkten Vorsprung zwar nur hauchdünn, aber immerhin.

Fast hundert Teilnehmer wurden bei diesem zweiten von insgesamt vier Baumgartner-Turnieren gezählt. Josef Lang von der Tarockrunde Sauwald, die dieses Turnier vorbildlich organisierte, sprach von "besonders interessanten Spielen". Was auch das knappe Ergebnis verdeutlicht. Double-Sieger Mairinger brachte es auf insgesamt 226 Punkte. Der Bankangestellte aus Waizenkirchen konnte damit Otmar Stadler aus Münzkirchen mit nur zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei verweisen. Die bei vielen Turnieren mitspielende Theresia Ohrhallinger aus Diersbach schaffte mit 168 Punkten ebenfalls den Sprung aufs Treppchen, sie wurde Dritte.

In der Gesamtwertung des von der Volkszeitung medial unterstützten Baumgartner Bier-Tarockcups liegt Rudolf Proksch aus St. Georgen im Attergau mit 236 Punkten in Front, gefolgt von "Lokalmatador" Johann Haas aus Rainbach (232 Punkte) und Emanuel Haider aus Traberg (229). Nach den Turnieren in Dorf an der Pram und Kaltenmarkt/Münzkirchen macht der Baumgartner-Cup am Samstag, 15. Juni, um 14 Uhr beim Stadtwirt Azer in Schärding Station, ehe am Samstag, 14. September, das Finale traditionsgemäß beim Kirchenwirt Hauzinger in Rainbach über die Bühne gehen wird. Diese Turnierserie ist auch deshalb so beliebt, weil es neben zahlreichen "flüssigen" Preisen aus dem Hause Baumgartner auch viel Geld zu gewinnen gibt. Details: www.tarockrunde-sauwald.jimdo.com

