Der diesjährige Seppl-Lauf findet nicht nur corona-bedingt unter besonderen "Umständen" statt, sondern jährt sich auch zum zehnten Mal. Der traditionelle Benefizlauf um die Organisatoren Walter Kopp und Hermann Gasteiger wurde erstmals 2011 für den Verunglückten und Namensgeber Sepp Wurm ins Leben gerufen. Der Bruder von Hermann zog sich im Jahr davor bei einem Arbeitsunfall einen hohen Querschnitt zu und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. Er ist nach monatelangem Klinikaufenthalt und anschließender Reha auf den Rollstuhl und eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen.

Heuer – bei der bereits zehnten Auflage – soll nicht gelaufen, sondern per Fotostrecke die Meter für den guten Zweck gemacht werden. Jeder, der spendet, kann seit 17. Dezember ein Foto zum Thema Seppl-Lauf auf die Facebookseite "Seppl-Lauf 2020 #seppllaufchallenge" hochladen. Ohne Facebookprofil können die Fotos an die Mailadresse seppllauf@gmail.com gesendet werden, um dann auf oben genannter Facebookseite veröffentlicht zu werden. Auf dem Foto sollte in irgendeiner Weise das Wort "Seppl-Lauf" zu lesen sein. Jetzt ist Kreativität und Einsatz gefragt, denn das Bild mit den meisten "Gefällt mir"-Angaben in Verbindung mit einer Spende wird an Silvester prämiert. Einsendeschluss für die Teilnahme an der Prämierung ist der 29. Dezember.

Gespendet werden darf natürlich die "Startgebühr zur Fotostrecke" von zehn Euro pro Person (oder auch jeder andere Betrag, Spendenquittung möglich) auch ohne Bild auf das Konto "Seppl-Lauf", IBAN AT84 2040 4000 4186 8498, BIC SBGSAT2SXXX oder auf der Spendenseite www.betterplace.me. Gerne werden noch weitere Spenden über den Silvestertag hinaus, bis einschließlich 7. Jänner angenommen.

