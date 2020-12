Wer ist die Nummer eins im oberösterreichischen Fußball? Die SV Guntamatic Ried oder der LASK? Derzeit ganz klar der LASK. Bestes Beispiel dafür war das 3:3 am Donnerstag in der Europa League gegen den Tabellenführer der englischen Premier League, Tottenham. An diesem Umstand wird sich aufgrund der unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Vereine wohl auf längere Zeit nichts ändern. Am Sonntag treffen die beiden Klubs um 17 Uhr auf der Linzer Gugl aufeinander.