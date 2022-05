Duo war mit gestohlenem Pkw unterwegs

Polizisten der PI Tumeltsham FGP bemerkten am Donnerstag gegen 23:10 Uhr am Marktplatz in Ried einen parkenden Pkw, bei dem das hintere Kennzeichen manipuliert wurde. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass das Kennzeichen seit Anfang April 2022 als gestohlen gemeldet war. Außerdem wurde das Fahrzeug bereits im August 2021 abgemeldet.

Kurze Zeit darauf näherten sich zwei Männer zu dem Pkw und wollten wegfahren. Daraufhin wurde eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Bei den Personen handelte es sich um einen 29-jährigen deutschen Staatsbürger und einen 17-Jährigen aus dem Bezirk Ried.

Als die beiden die Polizisten bemerkten, wollte der 29-Jährige zu Fuß flüchten, konnte allerdings nach einigen Metern erwischt werden. Bei der Personsdurchsuchung wurden bei dem 17-Jährigen 2,5 Gramm Marihuana vorgefunden und sichergestellt. Die beiden werden angezeigt.