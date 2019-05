Dorf an der Pram ist der erste Fußball-Meister der Saison 2018/2019 im Innviertel

Mit einem 3:1-Sieg gegen Senftenbach krönten sich die Dorfer bereits in der 23. Runde zum Meister, der Aufstieg in die Landesliga West ist der verdiente Lohn für eine beeindruckende Leistung. Die Dorfer sind somit der erste Innviertler Meister in der aktuellen Fußball-Unterhaus-Saison der Männer.

Einen Videobeitrag zur überragenden Saison der Innviertler finden Sie auf tveins.at.

Bisher konnten die Dorfer 20 der 23 Spiele für sich entscheiden. Verantwortlich für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte ist vor allem Trainer Reinhard Furthner.

Im Sommer 2017 übernahm der 32-Jährige, der zuvor unter anderem in der Fußballakademie der SV Ried arbeitete, die Dorfer. Damals sagte er im OÖN-Gespräch, dass er auf attraktiven Fußball setze.

Furthner, der als akribischer Arbeiter mit viel taktischem Fachwissen gilt, hat sein Versprechen umgesetzt. In seiner ersten Saison erreichte Dorf den achten Platz, primär ging es dem Trainer darum, eine Mannschaft für den Aufstiegskampf in dieser Saison aufzubauen.

"Die Mannschaft hat sich von Woche zu Woche weiterentwickelt. Wir haben – auch gegen sehr defensive Mannschaften – gute Lösungen gefunden. Dass wir den Aufstieg bereits jetzt geschafft haben, habe ich noch gar nicht so wirklich realisiert", sagt Furthner, der seine Mannschaft in den letzten drei Runden voll in die Pflicht nimmt: "Wir haben die Chance, 70 Punkte zu machen. Das wäre, glaube ich, ein Allzeit-Rekord. Das muss jetzt unser Ziel sein. Jeder, der mich kennt, weiß, dass wir akribisch bis zum Schluss weiterarbeiten werden."

Erfolgstrainer Reinhard Furthner Bild: HCH-Fotopress

