Crowdfunding soll helfen, an EM teilzunehmen

DIERSBACH. Innviertler Speerwerferin Patricia Madl knapp vor EM-Limit – nun Hoffen auf finanzielle Zuwendungen.

Patricia Madl

Im Rahmen einer kostenintensiven Vorbereitung setzt Leichtathletin Patricia Madl aus Diersbach auch auf eine Crowdfunding-Aktion, um an den heurigen U23-Europameisterschaften in Schweden teilnehmen zu können.

Sportlichen Anlass zur Hoffnung liefert das Ergebnis eines "European Throwing Cup" im Speerwurf in der Slowakei. Patrica Madl wurde als eine von zwei Athletinnen vom Österreichischen Verband nominiert. Mit 49,05 Metern schaffte die Innviertlerin eine persönliche Bestleistung. Die Qualifikationsweite für die U23-EM beträgt 51 Meter. Diese sei nun durchaus realistisch.

"Mein Trainer und ich haben gesagt, dass wir mit 46 bis 47 Metern zu diesem Zeitpunkt zufrieden wären: Dass es gleich eine neue persönliche Bestleistung wird, passt natürlich gut", so die Innviertlerin. Sie wolle in den nächsten zwei Jahren alles daransetzen, den Anschluss an die Spitzenathletinnen zu schaffen. "Dafür trainiere ich zwischen acht und zehn Mal pro Woche. Mein Trainer Rainer Breuer und ich sind auf einem guten Weg, aber in Zusammenhang mit meinem Studium ist das oft ziemlich hart." Sie sei momentan in einer schwierigen Situation, so Madl.

Um in ein Fördersystem wie beim Bundesheer zu kommen, haben im vergangenen Jahr die internationalen Ergebnisse gefehlt. "Somit ist es auch eine finanzielle Frage. Mein Verein und Partner wie Michael Reisinger von Wüstenrot unterstützen mich hervorragend, aber alle Kosten können auch sie nicht tragen."

Damit der Traum vom Hochleistungssport nicht am Geld scheitert, hat Madl ein Projekt (55m to Sweden) auf der Sport-Crowdfunding-Seite "I believe in you" gestartet. Die nächsten Tage könne man sich auf dieser Seite ein Bild von der Sportlerin machen und sie auch finanziell unterstützen. Link: ibiy.net

