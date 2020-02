Blitz schlug in Mehrfamilienhaus ein: 93 Feuerwehrleute verhinderten einen Großbrand

93 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Dienstag im Taufkirchner Ortsteil Laufenbach im Einsatz. Ein Mehrfamilienhaus wurde von einem Blitz getroffen, ein Teil des Dachstuhles geriet in Brand. Der Notruf wurde von einem aufmerksamen Nachbarn um 3 Uhr in der früh abgesetzt. Einsatzleiter Johannes Freund von der Feuerwehr Laufenbach ordnete die sofortige Evakuierung des Gebäudes an. Mehrere Atemschutztrupps konnten durch das rasche Eingreifen eine Brandausbreitung im Inneren des Wohnhauses verhindern.

Nach rund einer Stunde brachten die insgesamt 93 Feuerwehrleute den Dachstuhlbrand unter Kontrolle. Im Anschluss wurde das Dach noch provisorisch wind- und wasserfest gemacht.

„Eine besondere Herausforderung war die Lokalisierung des Brandherds. Leider wurde bei den Löscharbeiten ein Atemschutzmann verletzt und musste vom Roten Kreuz versorgt werden. Er wurde zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Ried gebracht. “, sagte Einsatzleiter Freund.