Arbeitslosenquote im Bezirk Ried bei 2,7 Prozent

Der Wert vom Mai 2022 mit 2,5 Prozent konnte knapp nicht erreicht werden. "Die Wirtschaftslage im Bezirk Ried ist aber noch immer ausgezeichnet. Beim AMS sind weiterhin doppelt so viele Stellen offen, wie arbeitslose Personen gemeldet sind", sagt Herbert Moser, stellvertretender Geschäftsstellenleiter des AMS Ried. Der Mangel an Facharbeitern sei "enorm hoch". Das AMS versuche, so Moser, mit bedarfsorientierten Schulungen entgegenzuwirken.

