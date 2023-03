Lengau: Arbeiter durch Stichflamme verletzt

Während der Arbeiten kam es aus bisher noch unbekannter Ursache zu einem Kurzschluss, der eine Stichflamme verursachte. Dabei wurde der 31-Jährige unbestimmten Grades verletzt.

Durch die Brandentwicklung schlugen sofort die Brandmelder an, die Feuerwehr Lengau rückte mit 28 Personen an. Der Mann wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Brand zerstörte laut Information der Polizei einen Großteil der Elektronikversorgung in der Produktionshalle. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich.

