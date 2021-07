Alkoholisierter verletzte vier Braunauer Polizisten

Gegen 4.30 Uhr Uhr wurde die Polizisten zum Krankenhaus in Braunau gerufen, weil zwei alkoholisierte Männer, es handelte sich um Litauer, die im Bezirk wohnen, Krawall machten. Gegenüber den einschreitenden Polizisten verhielt sich einer der beiden, ein 27-Jähriger, sofort aggressiv, beschimpfte sie, schrie sie unaufhörlich an und verweigerte zudem die Preisgabe seiner Identität, so der Polizeibericht.

Nach mehrmaliger Abmahnung wurde er festgenommen. Davon unbeeindruckt widersetzte er sich mit seiner ganzen Körperkraft. Unter anderem schlug er einer Polizistin mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Die Beamten mussten schließlich Pfefferspray einsetzen. Der 27-Jährige konnte so zu Boden gebracht werden, wo er in Bauchlage aber weiter tobte und mit seinen Gliedmaßen unkontrolliert ausschlug, sodass ein weiterer Beamter mehrere Schürfwunden erlitt. Der Litauer wurde festgenommen und zur Polizeiinspektion Braunau am Inn gebracht.

Nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Behandlung begann der Litauer im Arrestbereich erneut zu toben und gegen Einrichtungsgegenstände zu schlagen. Die Beamten mussten ihn neuerlich mit Körperkraftanwendung zu Boden bringen. Dort schlug er abermals wild um sich, wodurch zwei weitere Polizisten leicht verletzt wurden. Erst im Laufe des Tages, mit zunehmendem Grade der Ausnüchterung, konnte seine Vernehmung stattfinden. Dabei zeigte er sich reumütig geständig und begründete sein Verhalten mit dem für ihn offensichtlich übermäßigen und nicht verträglichen Konsum von Alkohol. Er wird angezeigt.