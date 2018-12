Zwei "Pondera-Reiter" nehmen an den Weltspielen in Abu Dhabi teil

AUROLZMÜNSTER. Stephan Maier und Lea Gschwandner sind für die World Summer Games 2019 qualifiziert.

Für die Sommer-Weltspiele in den Vereinigten Arabischen Emiraten im März 2019 wird fleißig trainiert. Von links: Lea Gschwandner, Trainerin Ute Zeilinger und Stephan Maier. Bild: privat

Abu Dhabi ist der Austragungsort der nächsten World Summer Games von Special Olympics International. Der Verein Pondera – Therapeutisches Reiten und Voltigieren – aus Aurolzmünster stellt mit Stephan Maier und Lea Gschwandner zwei Athleten des österreichischen Kaders. Betreut werden die beiden im Training und bei den Wettkämpfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten von Trainerin Ute Zeilinger.

Mit ihrem Therapiepferd "Sina" trainieren Stefan Maier und Lea Gschwandner bereits sehr fleißig für die Sommer-Weltspiele 2019 von Special Olympics. Wegen der großen Hitze finden die Bewerbe bereits von 14. bis 21. März statt.

"Lea und Stefan sind höchst motiviert und freuen sich schon sehr auf ihre Starts in Abu Dhabi", sagt Trainerin Ute Zeilinger.

Beide Reiter werden an je drei verschiedenen Bewerben teilnehmen. Beim Dressur-Reiten geht es um die Genauigkeit von Hufschlagfiguren und um ordentliches sowie feines Reiten. In der Disziplin Englisch-Equitation steht vor allem die Haltung der Reiter im Vordergrund. Beim Working-Trail, einer Art Hindernislauf mit dem Pferd, wird ein Parcours mit verschiedenen Stationen absolviert. Stephan Maier reitet seine Bewerbe in Schritt und Trab, Lea Schwandtner reitet Schritt-Bewerbe. In der Vorbereitung nahmen die beiden Reiter Mitte September erfolgreich an einem Special Olympics-Turnier in Ledenitzen in Kärnten teil. Dabei haben die "Pondera-Reiter" bewiesen, dass sie sich auch gut auf fremde Pferde einstellen können. Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn in Abu Dhabi wird mit Leihpferden geritten. Stephan Maier erreichte in der Dressur und im Working- Trail jeweils die Goldmedaille, Lea Gschwandtner in der Dressur die Bronzemedaille und im Working-Trail den vierten Platz. Diese Erfolge waren natürlich sehr gut für das Selbstvertrauen und brachten neben der Trainingsoptimierung einen weiteren Motivationsschub für die beiden Special-Olympics-Athleten.

