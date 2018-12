Junger Innviertler prallte mit Auto gegen Baum

SCHARDENBERG. Ein mit mehreren jungen Burschen besetzter Pkw ist am späten Donnerstagabend bei der Fahrt auf der Schardenberger Landesstraße verunglückt.

Am Steuer des Wagens saß ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Schärding. Der junge Bursch lenkte den Pkw gegen 23:40 Uhr auf der Schardenberger Landesstraße in Richtung Schardenberg, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei Bäume. Die Ursache für den Unfall war am Freitag noch nicht bekannt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker im Wrack eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schardenberg und Wetztendorf mussten ihn aus dem völlig demolierten Auto bergen, bevor er vom Notarzt versorgt und dann in das Klinikum Passau nach Passau gebracht werden konnte.

Laut Polizei blieben die weiteren Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren unverletzt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema