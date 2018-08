Football: Innviertler in Europaauswahl

KIRCHHEIM. Das 19-jährige Nachwuchstalent Florian Jobst schaffte Aufnahme in Europa-Team.

Der 19-jährige Footballspieler Florian Jobst beim Training Bild: Wimmer

Die österreichische Footballgemeinschaft kann einen neuen Nachwuchsstar feiern: Florian Jobst aus Kirchheim im Innkreis. Nicht nur schulisch schließt der 19-Jährige ausgezeichnet ab – auch sportlich hat er einiges zu bieten. Vor knapp einem Jahr holte der Kirchheimer mit dem österreichischen U19-Team gegen Frankreich den EM-Titel, und heuer spielt er für die Europe Warriors in Mexiko gegen die "Águilas de la Uach", die Footballmannschaft der Uni Chihuahua. Dazwischen legte das Ausnahmetalent kurz die Maturaprüfungen an der HTL Braunau mit einem ausgezeichneten Erfolg ab und erholte sich von einem Kreuzbandriss.

Florian Jobst spielt seit knapp fünfeinhalb Jahren Football bei den Kirchdorfer Wildcats in Bayern, da es bis vor drei Jahren nur in Gmunden und Traun ein Footballteam gab. Um seinen Traumsport ausüben zu können, nimmt der Footballer auch die 45-minütige Fahrt zu den zahlreichen Trainings in Kauf. Nicht umsonst wird man zu einem der besten Spieler – bei zahlreichen Zwei-Tages-Trainingscamps, einigen längeren und vor allem an den Wochenenden, an denen kein Spiel ist, wird hart trainiert. Freizeit wird hier zum Fremdwort.

Nachwuchsstar Florian Jobst (Geiring)

Neue Herausforderung

"Von den Europe Warriors habe ich durch Mitspieler des Nationalteams im EM-Trainingscamp erfahren", erklärt Jobst. Sofort informierte er sich über das Aufnahmeverfahren des Europateams und meldete sich an. Die Europe Warriors sind ein Team, zusammengestellt aus den besten europäischen Spielern, abwechselnd ein Jahr U19 und Herrenmannschaft. Gespielt wird immer gegen ein mexikanisches College – heuer beim Intercontinentalcup gegen die Uni-Mannschaft von Chihuahua. "Ich dachte am Anfang, dass heuer wieder U19 dran ist, und habe mich beworben, jetzt spiele ich als jüngster Spieler in der Herrenmannschaft mit", so Jobst.

Beim Bewerbungsverfahren wird geprüft, welche Referenzen aufgewiesen werden können, und mit den Coaches der Wildcats wurde Kontakt aufgenommen. Wer sich dann als einer der besten Spieler Europas erweist, darf sich für dieses eine Spiel als ein Teil der Europe Warriors bezeichnen.

Jobst und das EM-Team (Kratky)

Kurze Trainingsphase

Am Freitag, 10. August, geht es los – die Reise führt Jobst zuerst nach Madrid, danach weiter nach Mexico City. Hier wird eine Woche intensiv trainiert: "Natürlich wäre es besser, wenn wir noch mehr Zeit hätten, aber wir haben ein intensives Trainingsprogramm, also werden wir uns trotz der kurzen Zeit gut einspielen. Bei der EM hatten wir auch nur ein paar Trainingscamps", so Jobst. Das finale Spiel wird am Samstag, 18. August, im "Estadio Olympico Universitario" stattfinden. "Ich glaube, dass die Zeit in Mexiko wirklich cool wird. Man lernt andere Top-Spieler aus europäischen Vereinen kennen und kann seine Spieltechniken verbessern. Außerdem ist es etwas ganz anderes, in einem Stadion mit 16.000 Zuschauern zu spielen, wo eine Eintrittskarte ca. 45 Dollar kostet und nicht zwölf Euro wie zu Hause", so Jobst. In Zukunft wird das Footballtalent weiter im deutschen Bundesligateam spielen und hofft, dort Stammspieler zu werden. Er träumt dennoch von einer Spielkarriere in Amerika, vor allem da kein Europäer in der ersten Collegeleague derzeit seine Spielposition besetzt.

