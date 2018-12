Die KTM-Motohall wird Anfang April eröffnet

MATTIGHOFEN. Ob alle Außenarbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden können, hängt vom Winterwetter ab.

KTM-Motohall im Bau Bild: (mora)

Am ersten April-Wochenende solle die KTM-Motohall eröffnet werden, kündigt die für das Projekt zuständige Kristina Kuttruf an. Der Jahresbeginn stehe ganz im Zeichen des Innenausbaus. Mit dem Aufbau der ersten Exponate wird begonnen, parallel wird der Veranstaltungssaal fertiggestellt. Auch die Büros werden bereits im Jänner bezogen. Im März sollen die Abläufe intern geprobt werden, damit dann zum Start auch alles klappt. Die Arbeiten am Vorplatz der Motohall werden bis dahin abgeschlossen sein, ob auch der Motorradparkplatz auf der anderen Seite der B 147 bis zur Eröffnung fertig wird, hänge natürlich von der Witterung im Winter ab, informiert Kuttruf. Die Braunauer Warte berichtete in der Vorwoche über das Vorhaben auf dem Gelände, wo noch ein Haus hinterm Bauzaun steht.

Dort sollen nur Motorräder geparkt werden können. Für Autos steht eine dreistöckige Tiefgarage mit 130 Stellplätzen und moderner Stellplatzanzeige direkt unter der Motohall zur Verfügung. Dort können die Besucher der KTM-Motohall, des integrierten KTM-Shops und der angrenzenden Gastronomie in direkter Nähe zum Eingang des Gebäudes parken. "Kostengünstig", ergänzt Kuttruf. Die Zufahrt zur Parkgarage erfolgt über die Jahn-Straße. Am Wasseracker entstehen weitere Pkw- sowie acht Busparkplätze.

Damit die Bundesstraße entlang des Museumsplatzes und bei der Engstelle zum Stadtplatz um bis zu einem Meter verbreitert werden konnte, hat KTM Grund an die Öffentlichkeit abgetreten. Der Gehsteig ist bereits asphaltiert und benutzbar. Wie der Kreuzungsbereich mit der Mattseer Straße gestaltet wird, ist noch nicht fixiert. Das Land Oberösterreich wird in die Planung eingebunden.

