Bockbier-Anstich mit Kraftlackel

RIED. Zum Weißbierbock-Anstich in der Brauerei Ried haben sich Hunderte Gäste eingefunden – wobei Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen an der Pram, der zuletzt Europameisterschaftsbronze im Diskuswurf holte, kräftig zuschlug und den Anstich sportlich-professionell meisterte.

Lukas Weißhaidinger (l.) Bild:

Weißhaidinger ist Markenbotschafter für die süffige "Rieder Weiße alkoholfrei", gönnte sich beim Fest in der Brauerei Ried aber einen Krug Alkoholisches. "Heute habe ich mir einen Schluck verdient. Nächste Woche ist Trainingsbeginn. Ausdauer, Radfahren. Die kommende Saison wird wettkampfmäßig eine lange. Wichtig ist, verletzungsfrei zu bleiben."

Brauereiobmann Willi Bauböck lobte beim Weißbierbock-Anstich besonders auch Braumeister Josef Niklas. "Es ist wieder etwas Besonderes gelungen. Eine Geschmacksexplosion!", so Bauböck.

Künftig auch Olympia-Bier?

Vom Duft her leicht nach Banane und Vanille – so beschreibt Braumeister Niklas den heurigen Rieder Weißbierbock. "Bekömmlich mild mit reifen Fruchtnoten. Nach einem heißen Sommer ein angenehmer Begleiter am Abend zum Entspannen", so Niklas zum Bock, der sich mit 6,5 Prozent einstellt.

Weiteres Ziel mit Markenbotschafter Weißhaidinger: "Wir wollen mit ihm ein Olympia-Bier brauen", so Josef Niklas in der Hoffnung auf weitere großartige Erfolge des Innviertler Diskuswerfers. (sedi)

