Bestätigt: SV Guntamatic Ried holt Edrisa Lubega

RIED. Der Zweitligist SV Ried gab heute Früh die leihweise Verpflichtung von Stürmer Edrisa Lubega bekannt.

Manager Fränky Schiemer und Edrisa Lubega Bild:

Die OÖN hatten bereits gestern Nachmittag über den möglichen Wechsel des ehemaligen FAC-Spielers berichtet.



Der Stürmer aus Uganda kommt mit einer Kaufoption vom Klub Proline FC für ein Jahr zur Leihe. Vergangene Saison spielte Lubega beim Ligakonkurrenten FAC Wien.



„Nach dem Abgang von Clemens Walch wollten wir unbedingt noch einen schnellen Stürmer verpflichten. Wir freuen uns sehr, dass sich Edrisa Lubega für die SV Guntamatic Ried entschieden hat. Er hat in der vergangenen Saison beim FAC einen besonders positiven Eindruck hinterlassen. Edrisa Lubega bringt uns in der Offensive sicherlich noch mehr Variabilität“, betont SVR-Manager Fränky Schiemer.



„Ich freue mich sehr, dass ich diese Saison in Ried spielen kann. Es ist für mich der nächste Schritt. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann und wir eine gute Saison spielen“, sagt Neuzugang Edrisa Lubega.



