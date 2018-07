Die SV Ried präsentiert morgen einen neuen Stürmer: Ist es Edrisa Lubega?

RIED. Die SV Guntamatic Ried ist bei der Suche nach einem neuen Stürmer fündig geworden. Um wen es sich handelt, gibt der Verein erst Mittwochvormittag bekannt. Laut OÖN-Infos könnte es sich um Edrisa Lubega, der zuletzt beim FAC unter Vertrag stand, handeln.

Ab morgen offiziell Teamkollegen? Edrisa Lubega und Manuel Kerhe? Bild: GEPA pictures/ Philipp Brem

Mit diesem Facebook-Posting kündigte die SV Ried am Dienstagnachmittag einen neuen Spieler an. Wer ins Innviertel wechselt, gibt der Verein erst Mittwoch bekannt.

Es handelt sich beim Neuzugang um einen Stürmer. Durchaus möglich erscheint, dass es sich dabei um Edrisa Lubega handeln könnte. Der 20-Jährige aus Uganda erzielte in der vergangenen Saison sieben Treffer für den Ligakonkurrenten FAC. Der pfeilschnelle Mittelstürmer, mit dem die Rieder Verteidigung in der vergangenen Saison zum Teil große Probleme hatte, war auch bei Erstligist Admira im Gespräch, dieser Wechsel dürfte sich jedoch zerschlagen haben. Dass er beim Floridsdorfer AC mit der Nummer neun spielte würde ins Bild passen. In den vergangenen Tagen kursierte zudem sein Name als möglicher neuer Stürmer für die Wikinger. Wer auch immer der neue Stürmer ist, Manager Schiemer kann sich wohl jetzt auf die Suche nach einem zweiten Torhüter konzentrieren.

Dos Santos kommt nach Österreich - Wießmaier fällt verletzt aus

In Ried könnte es dann für Lubega unter Umständen zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Flavio Dos Santos kommen. Der Kicker, den die Rieder, wie berichtet, bereits im Jänner verpflichteten, wartete bis vor kurzem auf den Kapverden auf seinen Reisepass. Diesen hat der 22-Jährige mittlerweile erhalten. "Jetzt hat er auch sein Visum erhalten", sagt SV-Ried-Manager Fränky Schiemer auf OÖN-Anfrage. Schiemer geht davon aus, dass Dos Santos am Wochenende nach Österreich kommt. "Dann wird man schauen müssen, in welchem körperlichen Zustand er sich befindet." Für die ersten Saisonspiele ist Dos Santos mit Sicherheit noch kein Thema, obwohl er möglicherweise dringend gebraucht wird, denn Julian Wießmeier fällt wahrscheinlich für einige Spiele aus: Der 25-jährige Mittelfeldspieler zog sich im gestrigen Training einen Rippenbruch zu. "Er wird aller Voraussicht nach leider eine Zeit lang ausfallen", so Schiemer.

