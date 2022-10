13-Jährige auf Schutzweg angefahren und verletzt

Das Mädchen aus dem Bezirk Braunau wollte am 6. Oktober gegen 7.10 Uhr einen Schutzweg auf der L501 im Ortsgebiet von Tarsdorf überqueren. Dabei wurde sie von einem in Richtung Hörndl fahrenden Pkw erfass. Am Steuer saß eine 57-Jährigee, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau.

Von Passanten und Lenkerin versorgt

Das Mädchen erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Es wurde von Passanten und der Pkw-Lenkerin erstversorgt und mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Laut Auskunft des Krankenhauses wird das Mädchen auf der Normalstation versorgt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich.