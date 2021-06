100 Hühner bei Bauernhausbrand verendet

Der Brand brach gegen 0:25 Uhr im Stallgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brunnenthal aus. Bis zu 210 Feuerwehrleute mit 33 Fahrzeugen rückten aus, um von insgesamt drei Löschteichen und dem Hydrantennetz Wasser zur Brandstelle zu befördern. 26 Atemschutzträger waren im Außen- und Innenangriff eingesetzt, um den Brand zu löschen. „Bei unserem Eintreffen stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Beim Wohnhaus hatte der Dachstuhl bereits Feuer gefangen“, so der Einsatzleiter Alexander Mittermayr, Kommandant-Stellvertreter der FF Brunnenthal.

Die Bewohnerin konnte das Brandobjekt unverletzt verlassen, mehr als 100 Hühner kamen jedoch in den Flammen um. Das Stallgebäude wurde total zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.