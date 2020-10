"Im Lockdown wollten so viele Leute auf einmal ein Haustier haben"

Am Sonntag ist Welttierschutztag. Dies nahmen gestern die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) und die oberösterreichische Tierschutzombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder zum Anlass, um auf die schwierige Situation für Tierheime in der Corona-Krise hinzuweisen. Im Vorjahr wurden in Oberösterreich rund 2900 Tiere aufgenommen. Diese Zahl dürfte heuer wegen Corona wohl überschritten werden.

"Am Anfang der Pandemie", schilderte Karin Binder, die Leiterin des Tierheims Freistadt, "gab es die Falschmeldung, dass das Coronavirus von Haustieren übertragen werden könne." Die Folge sei ein regelrechter "Ansturm" auf die Tierheime gewesen. Binder und ihre Kollegen mussten viele Tierhalter "beruhigen und überzeugen", damit sie ihren Liebling nicht im Heim abgaben, sondern behielten. Drei Hunde und sieben Katzen mussten in Freistadt dennoch aufgenommen werden. 340 Tiere, neben Hunden und Katzen sogar Alpakas und ein Esel, haben im Heim in Freistadt einen Platz.

Doch als es dann Mitte März zum Lockdown kam und Zigtausende zuhause waren, sei bei vielen auf einmal der Wunsch aufgekommen, sich ein Haustier zuzulegen. "Bei 80 Prozent war dieser Wunsch völlig unreflektiert", schätzt Bettina Hubner, die Leiterin des Linzer Tierheims.

"Viel Aufklärungsarbeit"

"Fast zornig" seien die Interessenten geworden, wenn die Tierpfleger Fragen stellten, wie sie sich das Halten eines Tieres in ihrem Haushalt vorstellen. "Wir mussten sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Man muss sich die Entscheidung gut überlegen, denn ein Haustier ist ja nicht nur ein paar Monate, sondern zehn bis 15 Jahre in der Familie", betont sie. Weil auch die Tierheime im Lockdown nur eingeschränkt geöffnet waren, seien Haustiere häufig aus dem Ausland bezogen oder per Internet bestellt worden. "Nach dem Ende der Ausgangsbeschränkungen sind vor allem Hunde bei uns abgegeben worden", berichtete Binder.

"Finger weg von Online-Tierkäufen", warnt die Ombudsfrau. Vor allem Hunde kämen aus schlechten Haltungsbedingungen oder stammten gar aus sogenannten Qualzuchten und litten an genetischen Schäden. "Auch ein Kauf aus Mitleid hat keinen Sinn, weil für jeden ,geretteten’ Hund weitere für den Verkauf nachgezüchtet werden", sagt Rouha-Mülleder. Sie betont auch, dass laut Gesetz alle Katzen, die Zugang ins Freie haben, kastriert werden müssen. (staro)

