Grünburg: Mann erschoss seinen Ex-Schwager

Mehrere Schüsse gellten jäh am Sonntag gegen ein Uhr durch eine Wohnsiedlung in Grünburg. Am Ende kam für einen 43-jährigen Familienvater jede Hilfe zu spät. Er erlag im Eingangsbereich seines Einfamilienhauses seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter war der frühere Schwager des Opfers: er ist der Bruder der Ex-Frau des Toten. Der Mann aus dem Bezirk Amstetten soll in der Nacht nach Grünburg gefahren sein und an der Tür geläutet haben. Der 43-Jährige öffnete und soll völlig unvermittelt von dem 37-Jährigen erschossen worden sein.

Der Täter ergriff daraufhin die Flucht mit dem Auto. Die Cobra nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann an seiner Wohnadresse in Ennsdorf festnehmen. Er habe ein volles Geständnis abgelegt, teilte Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft Steyr mit. Das Tatmotiv dürfte mit einem familiären Konflikt zu tun haben.

Das Opfer war der Vater zweier Kinder (zehn und zwölf Jahre alt), diese lebten bisher bei dem 43-Jährigen, der von der Kindesmutter getrennt war und zusammen mit seiner neuen Lebensgefährtin und deren Kindern das Einfamilienhaus in Grünburg bewohnte.

Der mutmaßliche Täter gab bei seiner Einvernahme zu Protokoll, er sei überhaupt nicht einverstanden gewesen, wie sein Ex-Schwager seine Nichte und seinen Neffen erziehen würde, er habe nicht gewollt, „dass die Kinder so werden wie ihr Vater“, so die schier unfassbare Verantwortung des 37-Jährigen gegenüber den Ermittlern. Sein Ex-Schwager sei ein „Narzisst“, soll sich der mutmaßliche Todesschütze beschwert haben. Die Rede war gestern auch von einem schwelenden Sorgerechtskonflikt.

Als die Schüsse fielen, waren alle vier Kinder sowie auch die Lebensgefährtin des Opfers im Obergeschoss des Hauses. Die Frau wählte sofort den Notruf, doch die Rettung konnte für den Mann nichts mehr tun. Die Kripo geht von zwei bis drei Schüssen in Hals und Oberkörper aus.

Ermittelt wird wegen Mordverdachts. Der 37-Jährige, der bisher unbescholten ist, soll morgen in die Justizanstalt überstellt werden. Die Tatwaffe, eine Pistole der Marke Glock, wurde sichergestellt. Der Täter soll Schusswaffe heuer im Jänner völlig legal erworben haben. Ob damals bereits mit dem Hintergedanken, sie gegen den Ex-Schwager einzusetzen, steht noch nicht fest.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler