Führerscheinloser Lenker transportierte Freundin im Kofferraum

Es wird im Egal sein. Ganz Einfach.



Und es wird immer mehr solcher geben,

weil Politiker keine Gegenoffensive starten

um menschenwürdiges Leben,

sich was erschaffen zu können

gem. Verfassung zu ermöglichen.



Er hat sicher seine Gründe,

warum ihm alles egal ist.



Es wird nicht geholfen, wenn du in Not bist.



Sondern alles bagadelisiert bis es eskaliert

und nicht mehr zum Reparieren ist.



Früher hätte ich das nie so gesehen.



Ich bin froh nicht mehr auf Schlagwörter Politik hereinzufallen und Medien.



Journalistische Arbeit wäre es Hintergründe zu erfragen und im Artikel zu plazieren also mit dem Täter zu reden und zu verstehen. Damit endlich gehandelt wird.



Bis es nicht nur beim Schwarz Fahren bleibt.



Mir ist einer ohne Führerschein und alkoholisiert hinten reingefahren. Es kam zu keiner Verhandlung oder Widergutmachung ausser das Versicherung Schaden zahlte nach Zeitaufwand und Kosten. Mehrere Fahrten zur LPD, Wels und Interventionen Versicherung.



Früher war ich naiv.